Группа Scooter впала в недоумение из-за выступления в оккупированном Крыму

Вчера, 09:45

Scooter планирует выступить 4 августа в Балаклаве 

Группа Scooter. Фото: facebook.com/scooterofficial
Группа Scooter. Фото: facebook.com/scooterofficial

Солист немецкой рок-группы Scooter Эйч Пи Бакстер, которая собирается выступить в аннексированном Россией украинском Крыму, заявил, что не ожидал столько негатива от своих намерений.

Об этом пишет Rambler со ссылкой на Spiegel.

"Мы получили запрос и выступаем в рамках фестиваля, мы считает это абсолютно полностью только музыкальным событием для наших фанатов", – сказал он.

В то же время, менеджер группы Йенс Теле отметил, что музыканты не знали, что "идут в сторону политического конфликта". Он добавил, что группа всегда находится вне политики, и она ранее выступала и в Украине, и в России.

Отметим, что Scooter планирует выступить 4 августа в рамках фестиваля ZB FEST в Балаклаве рядом с Севастополем.

Секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады, депутат Иван Винник подчеркнул, что группе запретят въезд в Украину, если они заедут в Крым через Москву.

Напомним, Scooter — немецкий музыкальный коллектив, образованный в 1993 году, и исполняющий электронную танцевальную музыку. Группа знаменита во многих странах мира и является одной из самых успешных музыкальных групп в истории Германии. Общие продажи альбомов и синглов коллектива превышают 30 миллионов копий. Группа удостоена более чем 80 золотых и платиновых записей альбомов и синглов.

Напомним, немецких политиков возмутило запланированное выступление группы Scooter в Крыму.
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