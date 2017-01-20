Сеть взорвала реакция на украинский язык в Крыму (видео)

Украинские пранкеры побывали в оккупированном Крыму и пообщались с его жителями. Примечательно, что гости полуострова задавали вопросы исключительно на украинском языке. Например, пранкеров интересовало, как пройти на улицу Украинскую. Реакция крымчан оказалась неоднозначной.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинцы сами виноваты в аннексии Крыма.