Скандал в Крыму: ради "Артека" уничтожают древнее кладбище (фото)
Местные жители бьют тревогу и делятся версиями
В районе Гурзуфа уничтожают историческое мусульманское кладбище Гурзуф-азиз. Как сообщают местные жители, это происходит по приказу руководства "Артека".
"Здесь похоронен мусульманский святой. Жители Гурзуфа звонят и пишут заявления в полицию. Кладбище не тронули ни при СССР, ни при Украине. Раньше здесь были видны плиты с арабской вязью, потом кладбище заросло. Выросло много туполистной фисташки, занесенной в Красную книгу", – рассказала одна из местных жительниц.
По словам строителей, на месте кладбища будет огромный спальный корпус.
"Но в народе ходят упорные слухи, что место расчищают для гостей и спонсоров "Артека", – констатируют местные жители.
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