Стало известно, что мешает жить "властям" Крыма

Сегодня, 15:59

Среди врагов названы проблемы с кадрами и коррупция

В Крыму вновь заговорили о проблемах. Фото: И. Варламов
В Крыму вновь заговорили о проблемах. Фото: И. Варламов

Экономическому развитию Крыма мешает ряд факторов. Об этом заявил так называемый "губернатор" Сергей Аксенов.

"Есть вопросы и проблемы, связанные с недостаточным количеством высококвалифицированных сотрудников, которые умеют и знают, как правильно общаться с бизнесом, как строить отношения. Есть вопросы, связанные с коррупционными проявлениями", – пояснил Аксенов.

Кроме того, признали "власти", бизнес отпугивают проблемы в банковской сфере. В частности – высокие кредитные ставки.

"Почему крымские предприниматели имеют более высокие ставки по кредитам? В частных беседах с бизнесом озвучиваются вопросы условий кредитования, сроков рассмотрения заявок", – заявили местные "чиновники".

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Крым, отношения, ставки, предприниматели, вопросы, проблемы, условия, риски

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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