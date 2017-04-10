Стало известно, как крымчане будут служить в российской армии

Вчера, 13:46

На полуострове озвучили количество призывников в вооруженные силы РФ

Сотни крымчан будут призваны в армию РФ. Фото: qha.com.ua
Сотни крымчан будут призваны в армию РФ. Фото: qha.com.ua

В ходе весеннего призыва в российскую армию будут призваны 2000 крымчан. Об этом сообщает так называемое "правительство" полуострова.

По информации "властей", в этом году впервые часть крымчан будут служить за пределами полуострова. Однако, заверили "чиновники", речь идет только о тех, кто попал в ВДВ.

Напомним, в Крыму бьют тревогу из-за высоких цен.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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