Стало известно, как крымчане будут служить в российской армии

В ходе весеннего призыва в российскую армию будут призваны 2000 крымчан. Об этом сообщает так называемое "правительство" полуострова.

По информации "властей", в этом году впервые часть крымчан будут служить за пределами полуострова. Однако, заверили "чиновники", речь идет только о тех, кто попал в ВДВ.

Напомним, в Крыму бьют тревогу из-за высоких цен.