Стало известно, как крымчане будут служить в российской армии
На полуострове озвучили количество призывников в вооруженные силы РФ
В ходе весеннего призыва в российскую армию будут призваны 2000 крымчан. Об этом сообщает так называемое "правительство" полуострова.
По информации "властей", в этом году впервые часть крымчан будут служить за пределами полуострова. Однако, заверили "чиновники", речь идет только о тех, кто попал в ВДВ.
Напомним, в Крыму бьют тревогу из-за высоких цен.
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