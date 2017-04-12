Стало известно, как жизнь ударила по жителям Крыма

Сегодня, 16:30

На полуострове вновь растут цены на продукты и услуги

В Крыму растут цены. Фото: games.mail.ru
В Крыму растут цены. Фото: games.mail.ru

Стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму на конец марта составила 3796,48 рубля (порядка 1800 грн) в расчете на одного человека. По данным Крымстата, за месяц она увеличилась на 0,9%, а с начала года – на 1,6%.

Также на полуострове подорожала стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В марте она составила 13 416,74 рубля (порядка 6300 грн) в расчете на одного человека и за месяц увеличилась на 0,2%, а с начала года – на 2,3%.

Напомним, в Крыму российских военных приучают к нищете.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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