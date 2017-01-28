Турчинов рассказал, сколько силовиков предали Украину в Крыму

Сегодня, 13:19

Украина начала борьбу против российской агрессии с перехода изменников на сторону врага, отметил секретарь СНБО

Александр Турчинов. Фото: Facebook
Александр Турчинов. Фото: Facebook

После начала аннексии Крыма, на сторону оккупантов перешли практически все силовые структуры полуострова, а также большинство военнослужащих. Об этом заявил секретарь СНО Александр Турчинов во время презентации книги "Добробаты", передает Укринформ.

Он отметил, что Украина начала борьбу против российской агрессии практически не имея для этого сил.

"Из 13 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (которые находились в Крыму в момент начала российской агрессии против Украины – ред.) не изменили присяге – 3900. Среди сотрудников Службы безопасности Украины 99 процентов изменили. Среди сотрудников Министерства внутренних дел, представленных в Крыму, – 99 процентов изменили. В таких условиях мы начинали с вами борьбу", – сказал он.

По словам Турчинова, в начале 2014 года Вооруженные силы Украины могли противопоставить агрессору лишь две батальонно-тактические группы.

Как сообщал Александр Турчинов, Россия в 2014 году после побега экс-президента Виктора Януковича подготовила 80-тысячную армию для вторжения на материковую Украину.

Кроме того он напомнил, как первые добровольческие батальоны, которые были образованы весной 2014 года, легли в основу дальнейшего построения украинской армии.
россия, Турчинов, Крым, силовики

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