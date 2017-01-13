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Туристы проигнорировали Новый год в Крыму http://www.segodnya.ua/img/article/7880/79_main.1484320003.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/79_tn.1484320003.jpg Крым На полуостров приехало мизерное количество человек

Туристы проигнорировали Новый год в Крыму

Сегодня, 17:04

На полуостров приехало мизерное количество человек

В Крым приехало менее 100 тыс. человек. Фото: И. Варламов
В Крым приехало менее 100 тыс. человек. Фото: И. Варламов

В аннексированном Крыму в период новогодних праздников отдохнуло всего 87 100 человек. Об этом заявил "министр" курортов Сергей Стрельбицкий.

По его словам, больше всего отдыхающих посетило Южный берег Крыма – 72,5% от общего количества туристов, Западное побережье Крыма – 13%, Восточное побережье Крыма – 12,5%, другие регионы – 2%.

Стрельбицкий также заявил, что в 2016 году Крым посетило 5 миллионов 573,5 тыс. туристов, что на 21,2% выше уровня 2015 года.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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