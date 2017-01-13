Туристы проигнорировали Новый год в Крыму

В аннексированном Крыму в период новогодних праздников отдохнуло всего 87 100 человек. Об этом заявил "министр" курортов Сергей Стрельбицкий.

По его словам, больше всего отдыхающих посетило Южный берег Крыма – 72,5% от общего количества туристов, Западное побережье Крыма – 13%, Восточное побережье Крыма – 12,5%, другие регионы – 2%.



Стрельбицкий также заявил, что в 2016 году Крым посетило 5 миллионов 573,5 тыс. туристов, что на 21,2% выше уровня 2015 года.