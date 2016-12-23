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Украина готова доказать в арбитраже, что Россия нарушает морское право – Порошенко http://www.segodnya.ua/img/article/7825/69_main.1482509469.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/69_tn.1482509469.jpg Крым В четверг был сформирован трибунал, который будет рассматривать иск Украины к России

Украина готова доказать в арбитраже, что Россия нарушает морское право – Порошенко

Вчера, 18:09

В четверг был сформирован трибунал, который будет рассматривать иск Украины к России

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Украина готова доказать с помощью арбитражного трибунала нарушение Россией Конвенции ООН по морскому праву. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал сегодня, 23 декабря, на своей странице в Facebook.

"Украина готова доказать в арбитраже, что агрессор дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Автономной Республики Крым морских зонах", – отметил Порошенко.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее отметил, что арбитраж по делу о нарушении РФ морского права был полностью сформирован 22 декабря.

В МИД Украины сообщили, что в начале 2017 года начнется рассмотрение дела о нарушении Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву.
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Источник:

"Сегодня"

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