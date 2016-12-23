Украина готова доказать в арбитраже, что Россия нарушает морское право – Порошенко
В четверг был сформирован трибунал, который будет рассматривать иск Украины к России
Украина готова доказать с помощью арбитражного трибунала нарушение Россией Конвенции ООН по морскому праву. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал сегодня, 23 декабря, на своей странице в Facebook.
"Украина готова доказать в арбитраже, что агрессор дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Автономной Республики Крым морских зонах", – отметил Порошенко.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее отметил, что арбитраж по делу о нарушении РФ морского права был полностью сформирован 22 декабря.
В МИД Украины сообщили, что в начале 2017 года начнется рассмотрение дела о нарушении Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву.
Вы сейчас просматриваете новость "Украина готова доказать в арбитраже, что Россия нарушает морское право – Порошенко". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии