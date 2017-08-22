Украина обвинила Россию в нарушении Конвенции ООН

Из-за строительства арки Керченского моста Российская Федерация устанавливает ограничения для прохождения судов в украинские порты в Азовском море, что противоречит Конвенции ООН по морскому праву. Об этом говорится в заявлении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

В министерстве отметили, что Российская Федерация вопреки Конвенции ООН по морскому праву устанавливает ограничения для прохождения судов через Керченский пролив.

Так, высота арки будет ограничена 33 метрами над уровнем моря. Кроме того, если раньше проход Керченского пролива был разрешен судам длиной до 200 метров, то теперь Российская Федерация заявляет об ограничении разрешенной длиныдо 160 метров.

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Как сообщили в министерстве, новым требованиям к габаритам судов, по информации Мариупольского порта, не соответствуют по меньшей мере 144 судна, которые заходили в порт в течение прошлого года, что составляет 23% от общего количества. Именно на эти суда приходится 43% грузопереработки порта.

Установленные оккупировавшей Крым Россией ограничения приведут к тому, что в Мариупольский морской порт смогут заходить только суда со сравнительно меньшей полной грузоподъемностью (10 тыс.тонн). Это, в свою очередь, будет влиять на конкурентоспособность порта, поскольку такими судами можно перевозить грузы в пределах Черного и Средиземного морей.

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При этом на другие континенты – в Азию, Африку и в американские страны, – перевозка осуществляется судами океанских классов, поскольку больше по размеру судно позволяет уменьшить стоимость морской перевозки в расчете на одну тонну груза, обхяснили в министерстве.

В МинВОТ напомнили, что согласно ст.44 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, "государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному проходу и должны соответствующим образом оповещать о любой известной им опасности для судоходства в проливе или пролета над проливом. Не должно быть никакого прекращения транзитного прохода".