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Украинские продукты в Крым везут чемоданами http://www.segodnya.ua/img/article/7893/70_main.1484737261.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/70_tn.1484737261.jpg Крым На границе полуострова россияне ищут в багаже сало, колбасу и прочие вкусности

Украинские продукты в Крым везут чемоданами

Сегодня, 12:58

На границе полуострова россияне ищут в багаже сало, колбасу и прочие вкусности

Люди не оставляют попыток провезти украинские продукты. Фото: varlamov.me
Люди не оставляют попыток провезти украинские продукты. Фото: varlamov.me

За минувшую неделю в оккупированный Крым 123 раза пытались провезти продукты украинского производства. Об этом сообщает Россельхознадзор.

По данным ведомства, товары общим весом 326 кг были выявлены в ручной клади граждан и багаже личного автотранспорта.

"В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 80 кг сала, 67,8 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 124 кг мяса птицы, 24,3 кг свинины, 2,2 кг готовой молочной продукции, 2,5 кг рыбной продукции и морепродуктов, 7,8 кг говядины, 9,3 кг крольчатины, 6,4 кг баранины, 2,1 кг продукции пчеловодства и меда, 86 яиц", – пояснили в Россельхознадзоре.

Все продукты на территорию полуострова допущены не были.

Напомним, с начала текущего года в Крым не пустили 751,9 кг продуктов с материковой Украины.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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