Уныние и разруха: как сейчас выглядит "КаZантип"

Сегодня, 13:04

После прихода оккупантов в Крым любимое место молодежи стало больше похоже на Чернобыль


Фото: twitter.com/SectorCrimea

Фото: twitter.com/SectorCrimea

Фото: twitter.com/SectorCrimea

Некогда самый известный фестиваль электронной музыки на постсоветском пространстве "КаZантип" в крымском селе Поповка сейчас чем-то напоминает Припять в Чернобыле. Соответствующие фото опубликованы в Twitter-аккаунте "Сектор Крыма".

До аннексии Россией Крыма, в село Поповка каждое лето съезжались тысячи любителей коктейля из солнца, моря и электронной музыки разных направлений.

Так он выглядел раньше, до оккупации полуострова. 

10550901_754683447903585_8847283259324109450_nФото: facebook.com/kazantip.official

До весны 2014 года было невозможно представить пустующие пляжи Казантипа и мрачный, постапокалиптический, вид некогда ярких, светящихся и странных строений.

Сейчас же на фото можно увидеть, что людей там нет, а сцена и прочие конструкции находятся в разрухе, а сама атмосфера напоминает больше Припять, нежели старый добрый "КаZантип".
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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