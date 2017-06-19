Уныние и разруха: как сейчас выглядит "КаZантип"

После прихода оккупантов в Крым любимое место молодежи стало больше похоже на Чернобыль

Некогда самый известный фестиваль электронной музыки на постсоветском пространстве "КаZантип" в крымском селе Поповка сейчас чем-то напоминает Припять в Чернобыле. Соответствующие фото опубликованы в Twitter-аккаунте "Сектор Крыма".

До аннексии Россией Крыма, в село Поповка каждое лето съезжались тысячи любителей коктейля из солнца, моря и электронной музыки разных направлений.

Так он выглядел раньше, до оккупации полуострова.

Фото: facebook.com/kazantip.official

До весны 2014 года было невозможно представить пустующие пляжи Казантипа и мрачный, постапокалиптический, вид некогда ярких, светящихся и странных строений.

Сейчас же на фото можно увидеть, что людей там нет, а сцена и прочие конструкции находятся в разрухе, а сама атмосфера напоминает больше Припять, нежели старый добрый "КаZантип".