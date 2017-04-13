В аннексированном Крыму прошли обыски крымских татар

Свидетели говорят, что всего задержали шесть человек, а одного силовики избили палками

Сегодня утром вооруженные российские силовики окружили жилой район в Бахчисарае. Во время обыска силовики палками избили мужчину. Его забрала "скорая".

Свидетели рассказывают, что пришедших поддержать односельчан отвезли в райотдел. Всего задержали шестерых. Силовики называют это операцией по поиску сторонников запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

"Сегодня утром нагрянули, я на работу собиралась, потом они у нас все телефоны забрали, компьютер начали проверять. Меня выпустили, а сейчас я не могу домой зайти и не знаю, что там творится", – сказала пострадавшая во время обысков.