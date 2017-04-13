В аннексированном Крыму прошли обыски крымских татар

Сегодня, 18:42

Свидетели говорят, что всего задержали шесть человек, а одного силовики избили палками 


Сегодня утром вооруженные российские силовики окружили жилой район в Бахчисарае. Во время обыска силовики палками избили мужчину. Его забрала "скорая".

Свидетели рассказывают, что пришедших поддержать односельчан отвезли в райотдел. Всего задержали шестерых. Силовики называют это операцией по поиску сторонников запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

"Сегодня утром нагрянули, я на работу собиралась, потом они у нас все телефоны забрали, компьютер начали проверять. Меня выпустили, а сейчас я не могу домой зайти и не знаю, что там творится", – сказала пострадавшая во время обысков.
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"Сегодня"

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