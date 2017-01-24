В Крыму ищут украинскую еду

Россияне в поисках продуктов заглядывают в сумки и чемоданы

За минувшую неделю в оккупированный Крым пытались ввезти 256,15 кг продуктов с материковой Украины. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"В сумках и чемоданах граждан было обнаружено 68,6 кг сала, 59 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 75,7 кг мяса птицы, 7,2 кг свинины, 17,4 кг готовой молочной продукции, 7,1 кг рыбной продукции и морепродуктов, 17,7 кг говядины, 3,5 кг баранины, 146 яиц", – пояснили в Россельхознадзоре.

В результате все продукты на территорию полуострова допущены не были.

Напомним, с начала текущего года в Крым не пустили 1008,04 кг продуктов с материковой Украины.