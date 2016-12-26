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В Крыму обвалилось морское побережье с постройками (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7831/9_main.1482748265.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/9_tn.1482748265.jpg Крым Инцидент произошел в поселке Кача под Севастополем

В Крыму обвалилось морское побережье с постройками (фото)

Сегодня, 12:28

Инцидент произошел в поселке Кача под Севастополем

Обвал произошел под Севастополем. Фото: соцсети
Обвал произошел под Севастополем. Фото: соцсети

В Крым обрушился берег моря. Как сообщают местные жители, инцидент произошел в расположенном под Севастополем поселке Кача. На появившемся в сети фото можно заметить, что груды земли увлекли за собой несколько пристроек. По предварительной информации, ЧП обошлось без человеческих жертв.

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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