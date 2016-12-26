В Крыму обвалилось морское побережье с постройками (фото)
Инцидент произошел в поселке Кача под Севастополем
В Крым обрушился берег моря. Как сообщают местные жители, инцидент произошел в расположенном под Севастополем поселке Кача. На появившемся в сети фото можно заметить, что груды земли увлекли за собой несколько пристроек. По предварительной информации, ЧП обошлось без человеческих жертв.
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