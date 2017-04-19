В Крыму парализовано морское сообщение

Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает официальный перевозчик "Морская дирекция".

В данный момент в акватории пролива фиксируется сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, волнение моря составляет до 4 баллов.

Напомним, у берегов Крыма затонул сухогруз с украинцами.