В Крыму парализовано морское сообщение

Сегодня, 09:31

Работа Керченской паромной переправы остановлена

В Крыму остановилась паромная переправа. Фото: newscrimea.ru
В Крыму остановилась паромная переправа. Фото: newscrimea.ru

Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщает официальный перевозчик "Морская дирекция".

В данный момент в акватории пролива фиксируется сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, волнение моря составляет до 4 баллов.

Напомним, у берегов Крыма затонул сухогруз с украинцами.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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