В Крыму предрекли массовое переселение россиян на полуостров

Сегодня, 09:11

По мнению чиновника, после запуска моста через Керченский пролив полуостров ждет настоящий бум переселения

Строительство Керченского моста. Фото: most.life
Строительство Керченского моста. Фото: most.life

Россияне начнут массово переселяться в Крым после запуска моста через Керченский пролив. Об этом передает "РИА Новости" со ссылкой на главу оккупированной Евпатории Андрея Филонова.

По словам чиновника, полуостров ждет настоящий бум переселения. "Как только мост будет, сразу огромное количество россиян поедет реализовывать мечту жить у моря, жить в Крыму", — сказал Филонов на заседании сессии крымского парламента.

Как обещают в РФ, начало движения автомобилей по Керченскому мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Ранее сообщалось, что в этом году среди российских туристов больше всего упал спрос на санаторно-курортное лечение в Крыму.
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