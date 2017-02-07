В Крыму признали: ресурс исчерпан,а энергомост не спасет

Ресурс Крыма полностью исчерпан для дальнейшего развития полуострова. Об этом местным СМИ заявил глава комитета по бюджетной политике самопровозглашенного "Госсовета" Игорь Лукашев.

"Крым нуждается в электроэнергии, одного энергомоста недостаточно, чтобы создать задел для развития экономики. Вопросы водоснабжения требуют, с одной стороны, вдумчивого, с другой — скорого решения. Сети, дороги — все нужно менять. Кроме того, мы находимся под санкциями, не можем даже оборудование завезти и обслуживать. С кредитными ресурсами проблема, что тоже не дает бизнесу полноценно развиваться", – рассказал Лукашев.

Он также признал, что высокие цены на полуострове связаны с тем, что основная масса товаров доставляется паромами и поэтому стоит недешево.

"Да, определенные успехи есть, но в целом "болевых точек" по-прежнему много", – заключил Лукашев.

Напомним, суд арестовал четыре захваченные Россией буровые платформы "Черноморнефтегаза".