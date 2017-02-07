В Крыму признали: ресурс исчерпан,а энергомост не спасет
Так называемые "власти" пожаловались на сплошные проблемы
Ресурс Крыма полностью исчерпан для дальнейшего развития полуострова. Об этом местным СМИ заявил глава комитета по бюджетной политике самопровозглашенного "Госсовета" Игорь Лукашев.
"Крым нуждается в электроэнергии, одного энергомоста недостаточно, чтобы создать задел для развития экономики. Вопросы водоснабжения требуют, с одной стороны, вдумчивого, с другой — скорого решения. Сети, дороги — все нужно менять. Кроме того, мы находимся под санкциями, не можем даже оборудование завезти и обслуживать. С кредитными ресурсами проблема, что тоже не дает бизнесу полноценно развиваться", – рассказал Лукашев.
Он также признал, что высокие цены на полуострове связаны с тем, что основная масса товаров доставляется паромами и поэтому стоит недешево.
"Да, определенные успехи есть, но в целом "болевых точек" по-прежнему много", – заключил Лукашев.
Напомним, суд арестовал четыре захваченные Россией буровые платформы "Черноморнефтегаза".
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