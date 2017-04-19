В Крыму разгорелся пляжный скандал
"Чиновники" не мешают уничтожать природу полуострова
В Крыму с молчаливого попустительства местных "чиновников" уничтожают природу. Об этом на своей странице в соцсети сообщил местный активист Александр Талипов.
По его словам, инцидент произошел в селе Береговом под Феодосией.
"Местные идиоты якобы благоустраивают пляж, уничтожая краснокнижные растения, которые являются основой и опорой пляжа! Без этих растений пляжи размоет", – рассказал Талипов.
По его информации, вызванный на место сотрудник "министерства экологии" оказался по совместительству сыном главы администрации Берегового, который "поприсутствовал и тихо удалился".
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