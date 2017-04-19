В Крыму разгорелся пляжный скандал

Сегодня, 14:17

"Чиновники" не мешают уничтожать природу полуострова

В Крыму разгорелся очередной скандал. Фото: psi-technology.net
В Крыму разгорелся очередной скандал. Фото: psi-technology.net

В Крыму с молчаливого попустительства местных "чиновников" уничтожают природу. Об этом на своей странице в соцсети сообщил местный активист Александр Талипов.

По его словам, инцидент произошел в селе Береговом под Феодосией.

"Местные идиоты якобы благоустраивают пляж, уничтожая краснокнижные растения, которые являются основой и опорой пляжа! Без этих растений пляжи размоет", – рассказал Талипов.

По его информации, вызванный на место сотрудник "министерства экологии" оказался по совместительству сыном главы администрации Берегового, который "поприсутствовал и тихо удалился".
Крым, пляж, благоустройство, растения, разрешения, администрации

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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