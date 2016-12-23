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В Крыму сняли запрет на куплю-продажу домов у моря http://www.segodnya.ua/img/article/7822/98_main.1482476382.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/98_tn.1482476382.jpg Крым "Власти" аннексированного полуострова сняли запрет досрочно

В Крыму сняли запрет на куплю-продажу домов у моря

Сегодня, 08:58

"Власти" аннексированного полуострова сняли запрет досрочно

В Крыму сняли мораторий на сделки с недвижимостью у моря. Фото: crimea-blog.com
В Крыму сняли мораторий на сделки с недвижимостью у моря. Фото: crimea-blog.com

В Крыму самопровозглавшенный "парламент" досрочно отменил ранее введенный мораторий на сделки с недвижимостью в пределах 100-метровой прибрежной зоны.

Временные ограничения на сделки с недвижимостью действовали до 1 февраля 2017 года. В частности, не допускалась госрегистрация права собственности физических и юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений) на объекты недвижимости, полностью или частично расположенные в пределах 100 метров от береговой линии Черного и Азовского морей.

В последующем на данное решение был внесен протест "и. о. прокурора" аннексированного Крыма, принятый так называемым "парламентом" Крыма.

Как сообщалось, 21 сентября 2016 года парламент Крыма ввел временные ограничения на сделки с недвижимостью в пределах 100-метровой прибрежной зоны.
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Источник:

РИА Новости

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