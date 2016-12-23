В Крыму сняли запрет на куплю-продажу домов у моря

В Крыму самопровозглавшенный "парламент" досрочно отменил ранее введенный мораторий на сделки с недвижимостью в пределах 100-метровой прибрежной зоны.

Временные ограничения на сделки с недвижимостью действовали до 1 февраля 2017 года. В частности, не допускалась госрегистрация права собственности физических и юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений) на объекты недвижимости, полностью или частично расположенные в пределах 100 метров от береговой линии Черного и Азовского морей.

В последующем на данное решение был внесен протест "и. о. прокурора" аннексированного Крыма, принятый так называемым "парламентом" Крыма.

Как сообщалось, 21 сентября 2016 года парламент Крыма ввел временные ограничения на сделки с недвижимостью в пределах 100-метровой прибрежной зоны.