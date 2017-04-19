В Крыму выпал снег
Свидетелями непогоды стали жители Симферополя
В Крыму выпал снег. Фото: соцсети
В Крыму выпал снег. Фото: соцсети
В Крыму выпал снег. Фото: соцсети
В Крыму выпал снег. Фото: соцсети
В Крыму выпал снег. Фото: соцсети
В Крыму выпал снег. Фото: соцсети
В Крыму выпал снег. Фото: соцсети
Минувшей ночью в Симферополе и северных районах полуострова выпал снег. Об этом сообщают местные жители.
В свою очередь синоптики проинформировали о том, что сегодня в Крыму ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Усиление северо-западного ветра 20-25 м/с.
В связи с этим, население просят соблюдать правила безопасности.
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