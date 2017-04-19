В Крыму выпал снег

Минувшей ночью в Симферополе и северных районах полуострова выпал снег. Об этом сообщают местные жители.

В свою очередь синоптики проинформировали о том, что сегодня в Крыму ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Усиление северо-западного ветра 20-25 м/с.

В связи с этим, население просят соблюдать правила безопасности.

Напомним, у берегов Крыма затонул сухогруз с украинцами.