В Крыму выпал снег

Сегодня, 09:45

Свидетелями непогоды стали жители Симферополя


В Крыму выпал снег. Фото: соцсети

В Крыму выпал снег. Фото: соцсети

В Крыму выпал снег. Фото: соцсети

В Крыму выпал снег. Фото: соцсети

В Крыму выпал снег. Фото: соцсети

В Крыму выпал снег. Фото: соцсети

В Крыму выпал снег. Фото: соцсети

Минувшей ночью в Симферополе и северных районах полуострова выпал снег. Об этом сообщают местные жители.

В свою очередь синоптики проинформировали о том, что сегодня в Крыму ожидаются сильные дожди, в горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Усиление северо-западного ветра 20-25 м/с.

В связи с этим, население просят соблюдать правила безопасности.

Напомним, у берегов Крыма затонул сухогруз с украинцами.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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