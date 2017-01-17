В Крыму выросли цены

Стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму на конец декабря составила 3871,12 рубля (порядка 1800 грн) в расчете на одного человека. По данным Крымстата, за месяц она увеличилась на 1%, а с начала года – на 2,6%.

Также на полуострове подорожала стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В декабре она составила 12 990,18 рубля (более 5000 грн) в расчете на одного человека и с начала года выросла на 8,2%.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что оккупированная территория Донбасса и аннексированный Крым, скорее всего, вернутся под контроль украинских властей в 2018 году.