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В Крыму выросли цены http://www.segodnya.ua/img/article/7889/18_main.1484644354.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/18_tn.1484644354.jpg Крым Жизнь на полуострове неуклонно дорожает с каждым месяцем  

В Крыму выросли цены

Сегодня, 11:10

Жизнь на полуострове неуклонно дорожает с каждым месяцем


 

В Крыму растут цены. Фото: ufoleaks.su
В Крыму растут цены. Фото: ufoleaks.su

Стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму на конец декабря составила 3871,12 рубля (порядка 1800 грн) в расчете на одного человека. По данным Крымстата, за месяц она увеличилась на 1%, а с начала года – на 2,6%.

Также на полуострове подорожала стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В декабре она составила 12 990,18 рубля (более 5000 грн) в расчете на одного человека и с начала года выросла на 8,2%.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что оккупированная территория Донбасса и аннексированный Крым, скорее всего, вернутся под контроль украинских властей в 2018 году.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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