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В России показали, что происходит с Крымским мостом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7859/60_main.1483695585.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/60_tn.1483695585.jpg Крым Строители установили половину свай на суше и в акватории

В России показали, что происходит с Крымским мостом (фото)

Сегодня, 11:37

Строители установили половину свай на суше и в акватории

Свайные работы на морских и сухопутных участках строительства Крымского моста выполнены на 50%. Об этом сообщает официальный ресурс проекта most.life.

"На глубину от 12 до 90 м погружено почти 3 540 свай из более чем 7 000, запланированных проектом. "Экватором" стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке: ее диаметр – 1420 мм, толщина стенки – 40 мм. Такие сваи погружают на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста в Крым: они будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой фарватерной опоры – это 95 свай из толстостенной стальной трубы", – поясняет most.life.

По информации ресурса, на сегодняшний день готовы более 210 опор моста из 595. В работе – еще 140 опор. 
фото, Крым, трубы, установили, строители, керченский мост

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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