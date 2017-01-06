В России показали, что происходит с Крымским мостом (фото)

Свайные работы на морских и сухопутных участках строительства Крымского моста выполнены на 50%. Об этом сообщает официальный ресурс проекта most.life.

"На глубину от 12 до 90 м погружено почти 3 540 свай из более чем 7 000, запланированных проектом. "Экватором" стала трубчатая свая из числа наиболее мощных на стройплощадке: ее диаметр – 1420 мм, толщина стенки – 40 мм. Такие сваи погружают на фарватерном участке в основания двух самых больших опор моста в Крым: они будут держать над водой судоходные арки. Фундамент каждой фарватерной опоры – это 95 свай из толстостенной стальной трубы", – поясняет most.life.

По информации ресурса, на сегодняшний день готовы более 210 опор моста из 595. В работе – еще 140 опор.