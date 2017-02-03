В России показали, как Крымский мост строят в море (фото)

Сегодня, 14:31

Рабочие сооружают пролеты между опорами конструкции


В России показали морской этап строительства. Фото: most.life

В России показали морской этап строительства. Фото: most.life

В России показали морской этап строительства. Фото: most.life

В России показали морской этап строительства. Фото: most.life

В России показали морской этап строительства. Фото: most.life

В России показали морской этап строительства. Фото: most.life

В России показали морской этап строительства. Фото: most.life

В акватории Керченского пролива идут работы по сооружению мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста. Об этом сообщает официальный ресурс проекта most.life.

По информации ресурса, первый участок, где стартовали работы, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала.

"Всего строителям предстоит возвести пролеты над морской гладью протяженностью более 6 км. На участке от острова к фарватеру перемещают с суши в акваторию "нить" металлоконструкций автодорожного моста длиной более 2 км и общей массой более 18 тысяч тонн. Сооружение морских пролетов выполняется стандартным методом продольной надвижки", – поясняет most.life.

Всего морских участков четыре, включая участок над фарватером. Их протяженность – более 6 км из 19 км трассы мостового сооружения. В общей сложности на них планируют установить более 50 тысяч тонн металлоконструкций автодорожного моста.
строительство, Крым, участок, керченский пролив, тузла, керченский мост

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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