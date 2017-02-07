В России показали новый этап строительства Крымского моста (фото)

Российские строители приступили к сборке сводов арок Крымского моста. Об этом сообщает официальный ресурс проекта most.life.

По информации ресурса, к этому процессу в данный момент привлечено более 500 инженеров и рабочих.

"Автодорожный арочный пролет – это комбинация нижней части (затяжки) и арочного свода, который будет поддерживать затяжку при помощи подвесок. На железнодорожном участке применена комбинация из пролетного строения со сквозными главными фермами и аркой. Движение поездов идет по элементам фермы, при этом арка в условиях такого протяженного пролета выполняет поддерживающую функцию. Элементы фермы и арки соединены подвесками", – поясняет most.life.

Расчетная скорость ветра на уровне проезжей части арочного пролетного строения через фарватер может достигать 40 м/с. Для предотвращения негативных аэродинамических явлений выбрали определенную форму обтекателей – специальных конструкций по фасаду арочных пролетов. Они позволят минимизировать ветровое воздействие и обеспечить комфортную эксплуатацию арок.

"Сооружение таких арок во многом уникальный опыт: арочные пролеты длиной по 227 метров, весом почти 6 тысяч тонн железнодорожный и более 4 тысяч тонн автодорожный еще не устанавливали в морских условиях", -отмечает most.life.

Напомним, суд арестовал четыре захваченные Россией буровые платформы "Черноморнефтегаза".