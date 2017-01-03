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В России рассказали, что Крым продает за границу http://www.segodnya.ua/img/article/7847/50_main.1483105624.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/50_tn.1483105624.jpg Крым Иностранцев главным образом интересуют пшеница и семечки

В России рассказали, что Крым продает за границу

Сегодня, 00:42

Иностранцев главным образом интересуют пшеница и семечки

Зерно вывозят из Крыма. Фото: dan-news.info
Зерно вывозят из Крыма. Фото: dan-news.info

Несмотря на то, что Крым находится под зарубежными санкциями, местная продукция все же вывозится за границу. Об этом сообщает Россельхознадзор. 

В частности, по данным ведомства, только в декабре перед отправкой на экспорт было проверено 28 391 тонн зерна.

"Из них пшеницы –14 438 тонн, ячменя – 10 988 тонн, подсолнечника – 2 965 тонн. Все экспортируемое зерно прошло оценку безопасности и качества", – заверили в Россельхознадзоре, не назвав, однако, покупателей.

Впрочем, ранее ведомство неоднократно озвучивало, что одними из основных закупщиков зерна являются страны Ближнего Востока и Северной Африки.
зерно, экспорт, Крым, пшеница, продукция, россельхознадзор

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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