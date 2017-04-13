В России рассказали, какую украинскую еду не пустили в Крым

Сегодня, 14:56

Внимание российских чиновников также привлекли домашние животные

В Крым не пускают украинскую еду. Фото: politnavigator.net
В Крым не пускают украинскую еду. Фото: politnavigator.net

За минувшую неделю в Крым 67 раз пытались ввезти украинские продукты. Как сообщает Россельхознадзор, общий вес продукции составил 146,2 кг.

"В частности, в сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 51,7 кг мяса птицы, 15 кг свинины, 29,3 кг сала, 23,1 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 11,7 кг готовой молочной продукции, 7,7 кг рыбной продукции и морепродуктов, 2,7 кг крольчатины, 5 кг пухо-перовой смеси и 412 яиц. Кроме того, в Крым пытались ввезти 3 собак, 5 котов и 2 волнистых попугаев без ветеринарных сопроводительных документов", – пояснили в ведомстве.

Все продукты и животные на территорию полуострова допущены не были.

Напомним, с начала года в Крым не пустили 2873,8 кг продуктов животного происхождения с материковой Украины.
продукты, товары, животные, Крым, инспекторы

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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