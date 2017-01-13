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"Власти" Крыма рассказали, сколько заработали на Коломойском http://www.segodnya.ua/img/article/7880/89_main.1484321465.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/89_tn.1484321465.jpg Крым На полуострове распродают имущество украинского олигарха

"Власти" Крыма рассказали, сколько заработали на Коломойском

Сегодня, 17:28

На полуострове распродают имущество украинского олигарха

Игорь Коломойский. Фото: s.ill.in.ua
Игорь Коломойский. Фото: s.ill.in.ua

В 2016 году в аннексированном Крыму продали 6 объектов имущества украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил самопровозглашенный "губернатор" Сергей Аксенов.

По его словам, выручка от продажи составила 1,5 млрд рублей (порядка 625 млн. грн).

"Работа в данном направлении продолжается, уже составлен перечень объектов, общая сумма реализации которых должна составить 2 млрд рублей. В данный момент принимаются активные меры по привлечению дополнительных штатных единиц для ускорения этой работы", – отметил Аксенов.

Напомним, в Крыму на аукционе продали санаторный комплекс "Форос", ранее принадлежавший олигарху Игорю Коломойскому и национализированный "властями" полуострова. Покупателем стала "Федерация профсоюзов Республики Татарстан". Она заплатила за санаторий 1 428 581 370 рублей (порядка 500 миллионов гривен).
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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