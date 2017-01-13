"Власти" Крыма рассказали, сколько заработали на Коломойском

В 2016 году в аннексированном Крыму продали 6 объектов имущества украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил самопровозглашенный "губернатор" Сергей Аксенов.

По его словам, выручка от продажи составила 1,5 млрд рублей (порядка 625 млн. грн).

"Работа в данном направлении продолжается, уже составлен перечень объектов, общая сумма реализации которых должна составить 2 млрд рублей. В данный момент принимаются активные меры по привлечению дополнительных штатных единиц для ускорения этой работы", – отметил Аксенов.

Напомним, в Крыму на аукционе продали санаторный комплекс "Форос", ранее принадлежавший олигарху Игорю Коломойскому и национализированный "властями" полуострова. Покупателем стала "Федерация профсоюзов Республики Татарстан". Она заплатила за санаторий 1 428 581 370 рублей (порядка 500 миллионов гривен).