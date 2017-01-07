"Власти" устроили смертельную ловушку жителям столицы Крыма (видео)

Ультраправая Ле Пен: что нужно знать украинцам о прокремлевском кандидате в президенты Франции

Марин Ле Пен не верит в незаконную аннексию Крыма, выступает за отказ от евро и выход Франции из ЕС, дружбу с Россией и применение политики Путина. При всем этом у нее реальные шансы стать президентом