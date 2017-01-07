"Власти" устроили смертельную ловушку жителям столицы Крыма (видео)
После ремонта в центре города загорелась проводка
Реконструкция центра Симферополя, затеянная так называемыми "властями" города, продолжает обрастать скандалами. На этот раз поводом стал инцидент с проводкой – после укладки плитки возле одной из скамеек вспыхнуло пламя.
Напомним, ремонт центра столицы Крыма взорвал интернет.
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