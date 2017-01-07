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"Власти" устроили смертельную ловушку жителям столицы Крыма (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7861/60_main.1483783753.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/60_tn.1483783753.jpg Крым После ремонта в центре города загорелась проводка

"Власти" устроили смертельную ловушку жителям столицы Крыма (видео)

Сегодня, 12:06

После ремонта в центре города загорелась проводка

Ремонт оказался провальным.
Ремонт оказался провальным.

Реконструкция центра Симферополя, затеянная так называемыми "властями" города, продолжает обрастать скандалами. На этот раз поводом стал инцидент с проводкой – после укладки плитки возле одной из скамеек вспыхнуло пламя.

Напомним, ремонт центра столицы Крыма взорвал интернет.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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