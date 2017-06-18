Военкомат в оккупированном Крыму потребовал от призывника отречься от веры

Вчера, 06:39

В военкомате добавили, что в случае отказа он пойдет под суд

От призывника потребовали явиться в военкомат &quot;для предоставления документов о перемене веры&quot;. Фото: ЯСИА
От призывника потребовали явиться в военкомат "для предоставления документов о перемене веры". Фото: ЯСИА

В оккупированном Крыму военкомат потребовал от призывника – члена международной религиозной организации "Свидетели Иеговы" – предоставить документ об отказе от своей веры и переходе в другую веру.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Свидетели Иеговы в России", деятельность которой запрещена в РФ, 9 июня верующий добивался от военкомата в Бахчисарайском районе Крыма права пройти альтернативную гражданскую службу. Однако ему указали, что право на прохождение АГС будет предоставлено только при условии отречения от своих религиозных взглядов.

В двух повестках от призывника потребовали явиться в военкомат "для предоставления документов о перемене веры". В военкомате добавили, что в случае отказа он пойдет под суд.

На сайте "Свидетелей" опубликовано фото повестки из военкомата за подписью районного военного комиссара Врублевского. 

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религия, вера, военкомат, свидетели иеговы, военный комиссариат

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