"Забота" об инвалидах в Крыму шокировала соцсети (фото)

В Крыму установили "тупиковый" пандус для инвалидов. Как сообщают местные жители, инцидент произошел в Феодосии.

"Доступная среда для инвалидов. Смотрю и умиляюсь, такой красивый пандус, который упирается в трансформатурную будку, заехать в подъезд с него нельзя", – прокомментировал кадр местный блогер и активист Александр Талипов.