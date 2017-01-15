"Забота" об инвалидах в Крыму шокировала соцсети (фото)
Снимок из Феодосии возмутил пользователей
В Крыму установили "тупиковый" пандус для инвалидов. Как сообщают местные жители, инцидент произошел в Феодосии.
"Доступная среда для инвалидов. Смотрю и умиляюсь, такой красивый пандус, который упирается в трансформатурную будку, заехать в подъезд с него нельзя", – прокомментировал кадр местный блогер и активист Александр Талипов.
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