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"Забота" об инвалидах в Крыму шокировала соцсети (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7883/65_main.1484482237.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7883/65_tn.1484482237.jpg Крым Снимок из Феодосии возмутил пользователей

"Забота" об инвалидах в Крыму шокировала соцсети (фото)

Сегодня, 14:08

Снимок из Феодосии возмутил пользователей

В Крыму установили "тупиковый" пандус для инвалидов. Как сообщают местные жители, инцидент произошел в Феодосии.

"Доступная среда для инвалидов. Смотрю и умиляюсь, такой красивый пандус, который упирается в трансформатурную будку, заехать в подъезд с него нельзя", – прокомментировал кадр местный блогер и активист Александр Талипов.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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