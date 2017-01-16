Захарченко и Плотницкий прибыли в оккупированный Крым

Лидеры самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" прибыли на оккупированный полуостров по приглашению Русской общины Крыма

Главы непризнанных "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли в оккупированный Крым по приглашению Русской общины Крыма. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на слова "депутата" Госдумы Крыма, заместителя председателя Русской общины Крыма Андрея Козенко.

Помимо Захарченко с Плотницким, в оккупированный Крым также приехали председатели народных советов так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

В сообщении указывается, что в рамках визита, который продлится до 20 января, запланирована совместная пресс-конференция в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня", торжественный митинг в Симферополе у памятника Богдану Хмельницкому, посвященный годовщине Переяславской рады, а также форум славянского единства "С Россией навеки".