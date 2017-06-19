Жителей Крыма лишили украинских фруктов и овощей

За минувшую неделю в Крым не пустили 328 кг продуктов с материковой Украины. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"В ручной клади и багаже пассажиров было обнаружено: 80 кг овощей, 191 кг фруктов, 26 кг орехов и сухофруктов, 5 кг картофеля, 17 кг фасоли, 2 кг и 134 единицы посадочного материала, 23 горшечных растения, а также 7 кг прочей продукции растительного происхождения", – пояснили в ведомстве.

Всего с начала года в Крым не пустили 4 201 кг продуктов с материковой Украины.