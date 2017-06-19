Жителей Крыма лишили украинских фруктов и овощей

Сегодня, 13:51

Россельхознадзор отчитался об "улове" на границе полуострова

Крымчан оставили без украинских продуктов. Фото: И. Варламов
Крымчан оставили без украинских продуктов. Фото: И. Варламов

За минувшую неделю в Крым не пустили 328 кг продуктов с материковой Украины. Об этом сообщает Россельхознадзор.

"В ручной клади и багаже пассажиров было обнаружено: 80 кг овощей, 191 кг фруктов, 26 кг орехов и сухофруктов, 5 кг картофеля, 17 кг фасоли, 2 кг и 134 единицы посадочного материала, 23 горшечных растения, а также 7 кг прочей продукции растительного происхождения", – пояснили  в ведомстве.

Всего с начала года в Крым не пустили 4 201 кг продуктов с материковой Украины.
продукты, товары, Крым, продукция, полуостров, россельхознадзор

Вы сейчас просматриваете новость "Жителей Крыма лишили украинских фруктов и овощей". Другие Новости Крыма смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

"КаZантип" уже не тот. Фото: facebook.com/kazantip.official

Уныние и разруха: как сейчас выглядит "КаZантип"

Сегодня, 13:04

После прихода оккупантов в Крым любимое место молодежи стало больше похоже на Чернобыль

Украина

Крыму продлили санкции. Фото: архив

ЕС продлил санкции против Крыма: что будет под запретом

Сегодня, 10:56

Из-за аннексии полуострова европейские ограничительные меры будут действовать еще минимум год 

Мир

Россияне: "В Крым на отдых? Издеваетесь!"

Сегодня, 06:51

Люди заявили, что у них банально нет денег и "приходится держаться, как завещал премьер-министр Медведев"

Украина

Крым стал проблемой для России. Фото: newsader.com

В России рассказали, как Крым и Донбасс стали проблемой

Сегодня, 06:25

Эйфория после захвата Крыма прошла и россияне почувствовали, что жить становится еще хуже, считает Орешкин

Крым

Пограничный сторожевой корабль "Проворный", фото ru.wikipedia

Россия направила в Крым сторожевой корабль

Вчера, 23:15

В Балаклаве российским морякам приготовили два жареных поросенка

Крым

Немецкий политик назвал Крым российским. Фото: newsader.com

Немецкий политик назвал Крым "исконно российской территорией"

Вчера, 12:23

Федеральное правительство Германии официально осудило аннексию украинского полуострова

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования