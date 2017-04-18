Жители Крыма написали гневное обращение к "властям"

В Симферополе неизвестные написали обращение к городским "властям". Табличку с гневным посланием установили на повороте ул. Балаклавской. В частности, люди поинтересовались, когда же так называемые "чиновники" озаботятся ремонтом дорог в этом районе.

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