Жители Крыма написали гневное обращение к "властям"

Сегодня, 12:37

Возмущение людей вызвала работа коммунальных служб

&quot;Чиновники&quot; разозлили горожан. Фото: novate.ru
"Чиновники" разозлили горожан. Фото: novate.ru

В Симферополе неизвестные написали обращение к городским "властям". Табличку с гневным посланием установили на повороте ул. Балаклавской. В частности, люди поинтересовались, когда же так называемые "чиновники" озаботятся ремонтом дорог в этом районе.

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Фото: соцсети
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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