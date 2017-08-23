Жители оккупированного Крыма поздравили украинцев с Днем флага: появилось фото

Жители оккупированного Крыма поздравили украинцев с Днем государственного флага. Акцию провели в Севастополе, выложив фотоотчет в соцсетях: ее участники запечатлели себя в одежде цвета государственной символики.

"Вітаємо нашу Україну з Днем Прапора і Днем Незалежності! З тобою в серці", – написала разместившая снимок у себя на странице пользователь Татьяна Москаленко.

Мероприятие привлекло внимание большого количества пользователей, отметивших смелость крымчан.

"Я верила в Севастополь, мой любимый город, мой любимый Херсонес. Я еще так расстроилась, что Путин добрался даже до Херсонеса, но теперь я верю: все вернется", – отмечают комментаторы.