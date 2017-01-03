ДТП во Львовской области: легковушка врезалась в автобус с пассажирами
В результате аварии 45-летний водитель "Волги" погиб на месте происшествия
На трассе Львов – Жидачив столкнулись "лоб в лоб" автобус марки "МАН" и автомобиль "Волга". В результате ДТП 45-летний водитель автомобиля погиб на месте происшествия.
"Водитель автомобиля "Газ-24" выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом "Калуш - Львов", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
Фото: Варта-1
Погибшего водителя из разбитого авто деблокировали спасатели ГСЧС с помощью спецтехники. 29 пассажиров рейсового автобуса не пострадали. Тело погибшего доставлено в морг Жидачевской ЦРБ.
Причины и обстоятельсва трагедии выясняют сотрудники полиции.
Фото: Варта-1
Напомним, недавно во Львовской области столкнулись микроавтобус "Мерседес" и пассажирский автобус "Львов – Сокаль", в котором находилось 10 человек.
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