ДТП во Львовской области: легковушка врезалась в автобус с пассажирами

В результате аварии 45-летний водитель "Волги" погиб на месте происшествия

На трассе Львов – Жидачив столкнулись "лоб в лоб" автобус марки "МАН" и автомобиль "Волга". В результате ДТП 45-летний водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

"Водитель автомобиля "Газ-24" выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом "Калуш - Львов", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Фото: Варта-1

Погибшего водителя из разбитого авто деблокировали спасатели ГСЧС с помощью спецтехники. 29 пассажиров рейсового автобуса не пострадали. Тело погибшего доставлено в морг Жидачевской ЦРБ.

Причины и обстоятельсва трагедии выясняют сотрудники полиции.

Фото: Варта-1

Напомним, недавно во Львовской области столкнулись микроавтобус "Мерседес" и пассажирский автобус "Львов – Сокаль", в котором находилось 10 человек.