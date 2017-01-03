Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Львова
ДТП во Львовской области: легковушка врезалась в автобус с пассажирами http://www.segodnya.ua/img/article/7853/2_main.1483438223.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/2_tn.1483438223.jpg Запад В результате аварии 45-летний водитель "Волги" погиб на месте происшествия 

ДТП во Львовской области: легковушка врезалась в автобус с пассажирами

Сегодня, 12:20

В результате аварии 45-летний водитель "Волги" погиб на месте происшествия 

Авария произошла на льовской трассе. Фото: bessarabskaya-pravda.com.ua
Авария произошла на льовской трассе. Фото: bessarabskaya-pravda.com.ua

На трассе Львов – Жидачив столкнулись "лоб в лоб" автобус марки "МАН" и автомобиль "Волга". В результате ДТП 45-летний водитель автомобиля погиб на месте происшествия.

"Водитель автомобиля "Газ-24"  выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом "Калуш - Львов", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.1_09

Фото: Варта-1

Погибшего водителя  из разбитого авто деблокировали  спасатели ГСЧС с помощью спецтехники. 29 пассажиров рейсового автобуса не пострадали. Тело погибшего доставлено в морг Жидачевской ЦРБ.

Причины и обстоятельсва трагедии выясняют сотрудники полиции.2_39

Фото: Варта-1

Напомним, недавно во Львовской области столкнулись микроавтобус "Мерседес" и пассажирский автобус "Львов – Сокаль", в котором находилось 10 человек.
авария, ДТП, водитель, Львов, Волга, автомобиль

Вы сейчас просматриваете новость "ДТП во Львовской области: легковушка врезалась в автобус с пассажирами". Другие Новости Львова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Возле Львова на годовщину дня рождения Бандеры сгорел "музей-крыивка" УПА

Сегодня, 10:54

Музей находится в лесу, и, по всей вероятности, его умышленно подожгли неизвестные

Запад

На месте инцидента

Во Львове мужчина с ножами устроил погром в супермаркетах

Вчера, 17:09

Неадекватного мужчину забрали в психиатрическую больницу

Запад

После аварии. Фото: zk.npu.gov.ua

На трассе Киев-Чоп водитель "Мерседеса" насмерть сбил пешехода

30 Декабря 2016, 19:36

Владелец авто, якобы не заметил мужчину, который неожиданно выскочил на дорогу

Происшествия

В центре Киева произошло серьезное ДТП

31 Декабря 2016, 17:48

Одна из машин перевернулась, есть пострадавшие

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.