22-летняя мать получила срок за убийство 10-месячного сына

Вчера, 23:39

Жительницу Волыни приговорили к 11 годам заключения

Женщина убила собственного ребенка. Фото: из открытых источников
Женщина убила собственного ребенка. Фото: из открытых источников

Ковальский горрайонный суд признал виновной и приговорил к 11 годам заключения 22-летнюю жительницу села Подгородное Любомльского района за убийство собственного 10-месячного сына. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Трагический случай произошел ночью 5 июня 2017 года. Как установило следствие, нетрезвая беременная женщина умышленно бросила малыша несколько раз о землю, когда ребенок капризничал. Мальчик получил черепно-мозговую травму, в результате которой скончался. Утром женщина обнаружила мертвого малыша и выбросила его тело в колодец. Затем сожгла документы, одежду и коляску. Знакомым рассказала, что ребенка забрали работники социальной службы.

Напомним, во Львовской области при загадочных обстоятельствах погиб младенец.
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Источник:

"Сегодня"

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