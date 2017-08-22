22-летняя мать получила срок за убийство 10-месячного сына

Ковальский горрайонный суд признал виновной и приговорил к 11 годам заключения 22-летнюю жительницу села Подгородное Любомльского района за убийство собственного 10-месячного сына. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Волынской области.

Трагический случай произошел ночью 5 июня 2017 года. Как установило следствие, нетрезвая беременная женщина умышленно бросила малыша несколько раз о землю, когда ребенок капризничал. Мальчик получил черепно-мозговую травму, в результате которой скончался. Утром женщина обнаружила мертвого малыша и выбросила его тело в колодец. Затем сожгла документы, одежду и коляску. Знакомым рассказала, что ребенка забрали работники социальной службы.

Напомним, во Львовской области при загадочных обстоятельствах погиб младенец.