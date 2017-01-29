Аваков обнародовал видео погони за стрелком в Ровенской области (видео)

По одной из версий убийства, нападавшие застрелили скупщика янтаря

Министр внутренних дел Арсен Аваков подтвердил гибель мужчины от рук стрелка в селе Люхчин на Ровенщине. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, среди бела дня в центре села по неизвестным причинам один человек ранил другого.

"Патрульные начали преследование автомобиля "Форд Транзит", на котором стрелок уехал в сторону Ровно. Остановили на автозаправке, на окраине областного центра. Два человека из тех, что ехали в этой машине, попытались забежать в поля, и впопыхах скрыть в снегу большую сумку", – отметил он.

Аваков отметил, что в сумке обнаружили кучу оружия.

Ранее на Ровенщине из-за янтаря застрелили 57-летнего жителя села Люхча. Полиция поймала подозреваемых в убийстве. Злоумышленников ловили 8 экипажей правоохранителей.

По одной из версий, нападавшие застрелили скупщика янтаря.