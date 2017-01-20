Банду угонщиков машин поймали в Ужгороде (видео)

22-летний организатор группы уже отсидел в тюрьме за такие же преступления

Банду, которая воровала машины, поймали в Ужгороде. Пятеро молодых людей организовали схему: одни похищали, другие – разбирали на запчасти. Выбирали объекты для охоты продумано – высматривали автомобили, которые были недавно в ремонте.

Их продавали за бесценок – 5-6 тысяч гривен. Низкую цену покупателям объясняли тем, что привезли из-за границы.

22-летний организатор группы уже отсидел в тюрьме за такие же преступления.

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