Банду угонщиков машин поймали в Ужгороде (видео)
События на ТК Украина
22-летний организатор группы уже отсидел в тюрьме за такие же преступления
Банду, которая воровала машины, поймали в Ужгороде. Пятеро молодых людей организовали схему: одни похищали, другие – разбирали на запчасти. Выбирали объекты для охоты продумано – высматривали автомобили, которые были недавно в ремонте.
Их продавали за бесценок – 5-6 тысяч гривен. Низкую цену покупателям объясняли тем, что привезли из-за границы.
22-летний организатор группы уже отсидел в тюрьме за такие же преступления.
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