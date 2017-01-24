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Часть Львова останется без воды http://www.segodnya.ua/img/article/7911/45_main.1485247016.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/45_tn.1485247016.jpg Запад Перебои связаны с ремонтом насосной станции, горожан просят делать запасы   

Часть Львова останется без воды

Сегодня, 10:42

Перебои связаны с ремонтом насосной станции, горожан просят делать запасы   

Город будет без воды. Фото: oboi-dlja-stola.ru
Город будет без воды. Фото: oboi-dlja-stola.ru

Сегодня часть Львова ожидают перебои с водоснабжением. Как информирует "Львовводоканал", в связи с плановой заменой запорной арматуры на насосной станции "Николаев" с девяти утра, давлением в трубах понижено.

"Перебои с водоснабжением затронут Франковский и Сыховский район, ограниченный улицами Стрыйская, Максимовича, Броневая, Гашека, Скорины, Демнянская, Боднарская, Хуторивка, Чукарина, Хоткевича, Ч.Калины, №35-77, №36-62, Довженко, Козловского, Манастырского, Зубривская; также жилой массив "Новый Львов"; центральная часть города и Зализнычный район, ограниченный улицами Бандеры, Городоцкая, №2-110, №3-125, Лыстопадового Чину", – сообщает пресс-служба львовской мэрии.

Воду обещают подавать по графику:  24 января с 18.00 до 20.00, и 25 января с 6.00 до 8.00. В остальное время суток водоснабжение будет проходить с пониженным давлением.

"Львовводоканал" также попросил горожан сделать необходимые запасы воды.

Напомним, во Львове до сих пор некуда девать мусор. Недавно мэр Садовый  обратился к львовянам с просьбой  накапливать меньше мусора.
Львов, запасы, водоснабжение, без воды

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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