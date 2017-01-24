Часть Львова останется без воды

Сегодня часть Львова ожидают перебои с водоснабжением. Как информирует "Львовводоканал", в связи с плановой заменой запорной арматуры на насосной станции "Николаев" с девяти утра, давлением в трубах понижено.

"Перебои с водоснабжением затронут Франковский и Сыховский район, ограниченный улицами Стрыйская, Максимовича, Броневая, Гашека, Скорины, Демнянская, Боднарская, Хуторивка, Чукарина, Хоткевича, Ч.Калины, №35-77, №36-62, Довженко, Козловского, Манастырского, Зубривская; также жилой массив "Новый Львов"; центральная часть города и Зализнычный район, ограниченный улицами Бандеры, Городоцкая, №2-110, №3-125, Лыстопадового Чину", – сообщает пресс-служба львовской мэрии.

Воду обещают подавать по графику: 24 января с 18.00 до 20.00, и 25 января с 6.00 до 8.00. В остальное время суток водоснабжение будет проходить с пониженным давлением.

"Львовводоканал" также попросил горожан сделать необходимые запасы воды.

Напомним, во Львове до сих пор некуда девать мусор. Недавно мэр Садовый обратился к львовянам с просьбой накапливать меньше мусора.