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ЧП в Хмельницкой области: четверо детей попали в больницу http://www.segodnya.ua/img/article/7889/54_main.1484647633.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/54_tn.1484647633.jpg Запад Один ребенок выпал с 8-этажа, еще три девочки  отравились угарным газом и лекартвами    

ЧП в Хмельницкой области: четверо детей попали в больницу

Сегодня, 12:07

Один ребенок выпал с 8-этажа, еще три девочки  отравились угарным газом и лекартвами    

Четверо малышей попали в больницу. Фото: fn24.ru
Четверо малышей попали в больницу. Фото: fn24.ru

В Хмельницкой области за одни сутки четверо маленьких детей оказались в больничных палатах.

"В Хмельницком 6-летний мальчик находился дома с матерью. Пока 30-летняя женщина убирала в соседней комнате, он открыл окно и упал с высоты 8-го этажа на заснеженную крышу магазина. Пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение Хмельницкой областной больницы. У него диагностировали политравму и закрытую черепно-мозговую травму. Состояние ребенка – стабильно тяжелое", – сообщают в хмельницкой полиции.

В Славуте в реанимацию доставили 4-летнюю девочку, которая, по предварительной информации, отравилась лекарствами. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное.

Кроме того, в городскую детскую больницу Хмельницкого доставили двух родных сестер 8- и 12-лет, которые отравились угарным газом. Их мать также госпитализировали. Семья пользовалась печным отоплением.  Состояние пострадавших – удовлетворительное.

Напомним, недавно в Хмельницкой области 2-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматического пистолета.
семья, ребенок, ЧП, Хмельницкий

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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