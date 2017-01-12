ЧП в ровенском супермаркете: рука пекаря застряла в мясорубке (фото,видео)
От боли 29-летняя девушка несколько раз теряла сознание, пока на помощь не пришли бойцы ГСЧС
В Ровно спасали молодую работницу магазина, рука которой застряла в мясорубке.
"11 января в 17.38 спасателей вызвали на помощь в магазин на улице Гагарина. Как выяснилось, пекарю торгового заведения во время измельчения хлебных сухарей в производственном помещении зажало в мясорубке пальцы руки", – сообщают в ГСЧС.
Чтобы помочь бедняге, спасатели применили бензорез. Все время рядом с девушкой находились врачи.
После того, как спасатели деблокировали кисть пострадавшей, ее сразу увезли на "скорой" в больницу.
Напомним, недавно на одном из предприятий во Львовской области мужчину засыпало щебнем.
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