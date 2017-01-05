Дерзкая кража во Львове: как из галереи искусств стащили старинные книги на миллионы долларов (видео)

Главный хранитель фондов галереи убежден – хищения происходили не год и не два

Сотни уникальных старинных печатных книг украли из Львовской галереи искусств. Их стоимость на "черном рынке" достигает десятков миллионов долларов.

На пресс-конференции руководства Львовской картинной галереи аншлаг. Третьего января там обнаружили пропажу 95 уникальных старинных печатных книг и двух рукописей, датированных 16-м – 17-м веками.

"Это в основном довольно редкие кириллические старопечатные книги, которые ценятся на рынке коллекционеров. Я точно знаю, что было два Апостола Ивана Федоровича. Один я видела при сверке, а второй – так мне в руки и не попал", – сказала Вера Фрис, историк-книговед, член комиссии по проверке фондов Львовской национальной галереи искусств.

Проверку в конце октября инициировал новый директор галереи. Тарас Возняк говорит – могли пропасть и другие экспонаты. Пока недосчитались лишь тех, которые записаны в инвентарных книгах.

"Книга инвентарная расшитая, она не прошитая, в принципе здесь можно заменить любое письмо и фальсифицировать книгу инвентарную. И книги будто бы и не было", – говорит директор.

На "черном рынке" суммарная стоимость пропавших книг может составить миллионы долларов.

О стоимости говорить очень сложно. Могу сказать только то, что Апостол Ивана Федоровича был продан недавно. Сумма примерно составляет 400 тысяч долларов", – отметил Тарас Возняк, гендиректор Львовской галереи искусств имени Бориса Возницкого.

Бывший директор галереи Лариса Возницкая-Разинкова также пришла на пресс-конференцию. Требует от нового руководства провести повторную сверку. Уверяет, ни она, ни ее отец – Борис Возницкий, который был во главе музея полвека, о хищениях ничего не знали.

"Все может быть, я не исключаю. Пока не проведем полной инвентаризации – не о чем говорить", – коротко сказала Лариса Возницкая-Разинкова директор Львовской галереи искусств имени Бориса Возницкого (2012-2016 гг)

Главный хранитель фондов галереи убежден – хищения происходили не год и не два.

"Есть определенные вещи, о которых мы вам не скажем, указывающие на то, что это продолжалось годами", – отметил Игорь Хомин, главный хранитель фондов Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого.

Материально ответственной за пропавшие экспонаты является заведующая музеем искусства древней украинской книги Лариса Спасская. Уверяет, что даже не подозревала об исчезновении старопечатных фолиантов и манускриптов.

Сейчас все сотрудники музея от работы отстранены. Милиция начала уголовное производство. О факте кражируководство галереи также сообщило в Министерство культуры и Службу безопасности Украины.

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