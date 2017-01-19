Драка во львовском горсовете: мэр Садовый cбежал из сессионного зала (видео)
Накануне городской глава Львова Андрей Садовый просил львовян меньше мусорить
Сегодня во Львовском горсовете 38 депутатов под крики активистов "Ганьба" проголосовали "за" создание мусоросортировочных станций и площадок для брикетирования отходов. После этого решения в сессионном зале началась драка, а мэр Андрей Садовый убежал прочь.
Как сообщают в мэрии, по одной такой "мусорной точке" будет установлено в пяти районах Львова, фактически, по всему периметру города. Однако, куда будут вывозить из Львова отсортированные отходы в брикетах, пока не может ответить никто. В тоже время, мэр сетует, что Львов уже восемь месяцев находится в "мусорной блокаде" и ситуация – на гране катастрофы.
"Мы обращались во все инстанции, чтобы помогли с вывозом мусора. На сегодня все перевозчики сообщили – отходы некуда вывозить, или с их вывозов возникают проблемы. Обращения с просьбой о помощи будут направлены в органы государственной власти, в международные экологические организации, города-партнеры и посольства иностранных государств", – сообщает мэрия Львова, ссылаясь на слова Садового.
Также мэр обратился ко всем львовянам с просьбой "уменьшить выработку нового мусора и сортировать его в тех местах, где есть специальные контейнеры".
Напомним, недавно во время сессии львовского горсовета активисты сорвали пленарное заседание. Они требовали от депутатов проголосовать против создания в микрорайоне Рясне мусоросортировочной линии, ведь там находится торфяная зона, где летом часто происходят самовозгорания и эта местность граничит с частным сектором, где люди набирают воду из
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