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Драка во львовском горсовете: мэр Садовый cбежал из сессионного зала (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7898/1_main.1484828538.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/1_tn.1484828538.jpg Запад Накануне городской глава Львова Андрей Садовый просил львовян меньше мусорить

Драка во львовском горсовете: мэр Садовый cбежал из сессионного зала (видео)

Сегодня, 14:25

Накануне городской глава Львова Андрей Садовый просил львовян меньше мусорить

Львов продолжает утопать в мусоре. Фото: соцсети
Львов продолжает утопать в мусоре. Фото: соцсети

Сегодня во Львовском горсовете 38 депутатов под крики активистов "Ганьба" проголосовали "за" создание мусоросортировочных станций и площадок для брикетирования отходов. После этого  решения в сессионном зале началась драка, а мэр Андрей Садовый убежал прочь.

Как сообщают в мэрии, по одной такой  "мусорной точке" будет установлено  в пяти районах Львова, фактически, по всему периметру города. Однако, куда будут вывозить из Львова отсортированные отходы в брикетах, пока не может ответить никто.  В тоже время, мэр сетует, что Львов уже восемь месяцев находится в "мусорной блокаде" и ситуация – на гране катастрофы.  

"Мы обращались во все инстанции, чтобы помогли с вывозом мусора. На сегодня все перевозчики сообщили – отходы  некуда вывозить, или с их вывозов возникают проблемы. Обращения с просьбой о помощи будут направлены в органы государственной власти, в международные экологические организации, города-партнеры и посольства иностранных государств", – сообщает мэрия Львова, ссылаясь на слова Садового.

Также мэр обратился ко всем львовянам с просьбой "уменьшить выработку нового мусора и сортировать его в тех местах, где есть специальные контейнеры".

Напомним, недавно во время сессии львовского горсовета активисты сорвали пленарное заседание. Они требовали от депутатов проголосовать против создания в микрорайоне Рясне мусоросортировочной линии, ведь там находится торфяная зона, где летом часто происходят самовозгорания и эта местность граничит с частным сектором, где люди набирают воду из
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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