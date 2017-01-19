Драка во львовском горсовете: мэр Садовый cбежал из сессионного зала (видео)

Сегодня во Львовском горсовете 38 депутатов под крики активистов "Ганьба" проголосовали "за" создание мусоросортировочных станций и площадок для брикетирования отходов. После этого решения в сессионном зале началась драка, а мэр Андрей Садовый убежал прочь.

Как сообщают в мэрии, по одной такой "мусорной точке" будет установлено в пяти районах Львова, фактически, по всему периметру города. Однако, куда будут вывозить из Львова отсортированные отходы в брикетах, пока не может ответить никто. В тоже время, мэр сетует, что Львов уже восемь месяцев находится в "мусорной блокаде" и ситуация – на гране катастрофы.

"Мы обращались во все инстанции, чтобы помогли с вывозом мусора. На сегодня все перевозчики сообщили – отходы некуда вывозить, или с их вывозов возникают проблемы. Обращения с просьбой о помощи будут направлены в органы государственной власти, в международные экологические организации, города-партнеры и посольства иностранных государств", – сообщает мэрия Львова, ссылаясь на слова Садового.

Также мэр обратился ко всем львовянам с просьбой "уменьшить выработку нового мусора и сортировать его в тех местах, где есть специальные контейнеры".

Напомним, недавно во время сессии львовского горсовета активисты сорвали пленарное заседание. Они требовали от депутатов проголосовать против создания в микрорайоне Рясне мусоросортировочной линии, ведь там находится торфяная зона, где летом часто происходят самовозгорания и эта местность граничит с частным сектором, где люди набирают воду из