Луценко об арестованном водителе Дыминского: он специально приехал из Львова и сел за руль

Сегодня, 16:29

По словам генпрокурора, пока  рано утверждать, кто именно был за рулем Mercedes


Охранник Петра Дыминского, который утверждает, что 18 августа, в момент смертельного ДТП, управлял автомобилем Mercedes, на самом деле за рулем этой машины не находился. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины на своей странице в Facebook.

"Я абсолютно четко заявляю о том, что человек, который сказал, что он был водителем, за рулем  не был. Он специально приехал из Львова и сел за руль", – сообщил глава Генпрокуратуры Юрий Луценко.

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Вместе с тем генпрокурор добавил, что нельзя  утверждать, что за рулем был Дыминский. Для этого надо провести ряд следственных действий.

"Но, к сожалению, Дыминский не идет навстречу следствию", – резюмировал Генпрокурор.

Напомним, как сообщалось ранее, допрос бизнесмена Петра Дыминского, который может быть причастен к смертельному ДТП во Львовской области, назначен на 23 августа, ему была вручена повестка, однако Дыминский  во вторник вылетел в Швейцарию.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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