Google подарила украинцам виртуальное знакомство с уникальными деревянными храмами Карпат

Сегодня, 06:19

Благодаря 360-градусным панорамам можно не только осмотреть здания церквей снаружи, но и виртуально прогуляться окружающей территорией и зайти внутрь, чтобы полюбоваться интерьером и старинными иконами

3D-туры всех этих церквей доступны и в режиме Street View на Картах Google
3D-туры всех этих церквей доступны и в режиме Street View на Картах Google

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. По этому случаю компания Google совместно с Министерством культуры Украины запустили специальный ресурс "Деревянные церкви Карпатского региона", благодаря которому можно не только узнать об уникальных памятниках, входящих в мировое наследие ЮНЕСКО, но и сделать 3D-путешествие храмами, – передает 24 Телеканал.

Заметим, что 3D-туры всех этих церквей доступны и в режиме Street View на Картах Google. Кроме того, можно просто воспользоваться сайтом.

Отныне, благодаря 360-градусным панорамам можно не только осмотреть здания церквей снаружи, а виртуально прогуляться окружающей территорией и зайти внутрь, чтобы полюбоваться интерьером и старинными иконами. Также благодаря голосовому сопровождению можно узнать различные интересности.

Всего в списке деревянных церквей Карпатского региона ЮНЕСКО включены 16 храмов, 8 из которых располагаются в Украине и 8 в Польше.

Церкви можно разделить на 4 типа архитектуры: гуцульский (Украина), галицкий (4 в Украине и 2 на территории Польши), бойковский (2 в Украине и 1 в Польше), а также лемковский (все 5 на территории Польши).

На сайте же "деревянные церкви Карпатского Региона" можно совершить виртуальное путешествие такими аутентичными деревянными храмами:

Церковь Вознесения Господня (Ясиня, Раховский район в Закарпатской области);

Церковь Сошествия Святого Духа (Потелич, Жолковский район во Львовской области);

Церковь Сошествия Святого Духа (Рогатин в Ивано-Франковской области);

Церковь Пресвятой Троицы (Жовква во Львовской области);

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (Нижний Вербиж, Коломыйский район в Ивано-Франковской области);

Церковь Святого Архангела Михаила, (Ужок, Великоберезнянский район в Закарпатской области);

Церковь Святого Юра (Дрогобыч во Львовской области);

Церковь Собора Пресвятой Богородицы (Святого Дмитрия) (Матков, Турковский район во Львовской области).

"Аутентичная Украина" – это культурный проект Google, направленный на представление уникального и разнообразного культурного наследия Украины, а также реализован в партнерстве с правительством и местными общинами. Оцифровка деревянных церквей Карпатского региона, занесенными в мировое наследие ЮНЕСКО, впервые обеспечило онлайн-доступность к этим неповторимым памятникам для всех интернет-пользователей в Украине и мире", – отметил директор по взаимодействию с органами государственной власти "Google Украина" Олег Якимчук.
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