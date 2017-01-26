Горы мусора во Львове власти пообещали убрать за семь дней
Такое решение приняли на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций
В течение недели из Львова должны вывезти весь мусор, накопившийся на территории города. Такое решение приняли сегодня, 25 января, на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Для этого городские власти уже завтра должны заключить соглашения с полигонами твердых бытовых отходов на территории области.
"Мы установили предельный срок в семь дней. Львовская ОГА готова помочь в координации действий и организации встреч с органами местной власти. У нас очень конкретная проблема – помочь жителям Львова избежать возможного экологического бедствия из-за мусора". отметил Олег Синютка.
Из 11 крупных полигонов ТБО на территории области, по меньшей мере, пять готовы принимать бытовые отходы из Львова. В частности, это Борислав, Дрогобыч, Самбор, Червоноград, Николаев. Полный список контактов таких предприятий уже направлен в профильное управление львовской мэрии.
Напомним, Львов уже несколько месяцев переживает "мусорную блокаду", поскольку вывозить мусор некуда. Недавно мэр обратился ко всем львовянам с просьбой "уменьшить выработку нового мусора и сортировать его в тех местах, где есть специальные контейнеры".
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