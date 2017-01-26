Горы мусора во Львове власти пообещали убрать за семь дней

В течение недели из Львова должны вывезти весь мусор, накопившийся на территории города. Такое решение приняли сегодня, 25 января, на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Для этого городские власти уже завтра должны заключить соглашения с полигонами твердых бытовых отходов на территории области.

"Мы установили предельный срок в семь дней. Львовская ОГА готова помочь в координации действий и организации встреч с органами местной власти. У нас очень конкретная проблема – помочь жителям Львова избежать возможного экологического бедствия из-за мусора". отметил Олег Синютка.

Из 11 крупных полигонов ТБО на территории области, по меньшей мере, пять готовы принимать бытовые отходы из Львова. В частности, это Борислав, Дрогобыч, Самбор, Червоноград, Николаев. Полный список контактов таких предприятий уже направлен в профильное управление львовской мэрии.

Напомним, Львов уже несколько месяцев переживает "мусорную блокаду", поскольку вывозить мусор некуда. Недавно мэр обратился ко всем львовянам с просьбой "уменьшить выработку нового мусора и сортировать его в тех местах, где есть специальные контейнеры".