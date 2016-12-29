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Иномарка раздавила мужчину, украшавшего улицу к Новому году (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7843/92_main.1483021448.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/92_tn.1483021448.jpg Запад От полученных травм житель Закарпатья скончался в карете скорой помощи

Иномарка раздавила мужчину, украшавшего улицу к Новому году (фото)

Сегодня, 18:26

От полученных травм житель Закарпатья скончался в карете скорой помощи

В Закарпатской области иномарка насмерть сбила 39-летнего мужчину, который украшал центральную улицу села новогодними гирляндами.

"В селе Белая Церковь Раховского района автомобиль "Фольксваген Пассат" на иностранной регистрации столкнулся с припаркованным на дороге ЗИЛом", – сообщает полиция Закарпатья.

Как оказалось, чтобы добраться с гирляндами к электроопоре, мужчина вылез на кабину своего грузовика. Машина была  припаркована на проезжей части. Когда пострадавший вкручивал в гирлянды лампы, сзади  в грузовик  влетел  "Фольксваген Пассат". Удар машины на полной скорости пришелся на водителя. От полученных травм мужчина скончался в карете "скорой".

За рулем легковушки  находился 42-летний житель села Луг. Водитель не успел среагировать, но есть и  подозрение, что он был нетрезвым.

По факту смертельного ДТП полиция начала уголовное производство. Виновник трагедии задержан и находится под стражей.

Напомним, недавно  в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля  пять жителей Закарпатской области  получили травмы.
ДТП, новый год, смерть, Закарпатье, иномарка, полиция

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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