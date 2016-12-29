Иномарка раздавила мужчину, украшавшего улицу к Новому году (фото)

В Закарпатской области иномарка насмерть сбила 39-летнего мужчину, который украшал центральную улицу села новогодними гирляндами.

"В селе Белая Церковь Раховского района автомобиль "Фольксваген Пассат" на иностранной регистрации столкнулся с припаркованным на дороге ЗИЛом", – сообщает полиция Закарпатья.

Как оказалось, чтобы добраться с гирляндами к электроопоре, мужчина вылез на кабину своего грузовика. Машина была припаркована на проезжей части. Когда пострадавший вкручивал в гирлянды лампы, сзади в грузовик влетел "Фольксваген Пассат". Удар машины на полной скорости пришелся на водителя. От полученных травм мужчина скончался в карете "скорой".

За рулем легковушки находился 42-летний житель села Луг. Водитель не успел среагировать, но есть и подозрение, что он был нетрезвым.

По факту смертельного ДТП полиция начала уголовное производство. Виновник трагедии задержан и находится под стражей.

Напомним, недавно в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля пять жителей Закарпатской области получили травмы.