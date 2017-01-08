Коллапс во Львове: на рейсы не выехало 80% городского транспорта

На 19 маршрутах не выехал ни один автобус, а на 22 автобусных маршрутах уехало не более двух автобусов

В воскресенье утром на рейсы во Львове не выехало 413 из 502 автобусов.

Об этом сообщает ОО "За Качественный транспорт" на своей странице в Facebook.

По состоянию на 09:00-09:30 8 января во Львове на 19 маршрутах не выехал ни один автобус, а на 22 автобусных маршрутах выехало не более двух автобусов.

Средний показатель количества автобусов по всем АТП: 18,4% от необходимого количества, отметили в ОО.

Не выехало ни одного автобуса на маршруты № 1а, 2а, 4а, 6а, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 35, 36, 38, 54.

Вместе с тем, как сообщил директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львова Сергей Бабак, по состоянию на 14.30 в городе на маршрутах работает 238 автобусов.

Также на линиях курсирует 62 трамвая и 41 троллейбус, отмечает пресс-служба Львовского горсовета.

"В выходные и праздничные дни количество автобусов на маршрутах меньше, поскольку пассажиропоток уменьшается. Вчера и сегодня не выехало много автобусов по техническим причинам. По словам перевозчиков, такой низкой температуры воздуха не выдерживает дизель. Поэтому с автобусами, которые работают на дизеле, есть проблемы. Автобусы, работающие на бензине, на маршруты выехали", – отметил Бабак.

В субботу в управлении транспорта Львовского городского совета сообщали, что по состоянию на 13:00 7 января на маршрутах работало 163 автобуса вместо 427 запланированных.

"План по выпуску автобусов на сегодня – 427 машин. Реально на маршрутах работает меньше. Перевозчики сообщают, что автобусы сходят с маршрутов по техническим причинам – замерзают двери, дизель. Техника не выдерживает таких морозов", – сообщил Виктор Щир, начальник управления транспорта Львовского горсовета.