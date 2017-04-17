Кровавое ДТП на Прикарпатье: при столкновении маршрутки и легковушки погибли 4 молодых людей
В результате столкновения 4 пассажира автомобиля "Рено Сценик" возрастом 21-25 лет погибли, за жизнь еще одного борются врач
На месте ДТП. Фото: полиция
На месте ДТП. Фото: полиция
На месте ДТП. Фото: полиция
На месте ДТП. Фото: полиция
На месте ДТП. Фото: полиция
На месте ДТП. Фото: полиция
На месте ДТП. Фото: полиция
На месте ДТП. Фото: полиция
На Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей. Об этом сообщила в Фейсбук пресс-секретарь полиции Ивано-Франковской области Мирослава Белдик.
Сегодня, около 17 часов. в Косовском районе легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом "Эталон", который двигался в направлении Коломыи по маршруту "Косов-Тюдив", а легковушка ехал во встречном направлении.
В результате столкновения 4 пассажира автомобиля "Рено Сценик" возрастом 21-25 лет погибли, за жизнь еще одного борются врачи. Все пассажиры легковушки – жители Коломыи и района.
Также травмирован водитель автобуса и несколько пассажиров. С переломами конечностей и ушибами пострадавших доставили в Коломыйскую районную больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины ДТП.
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