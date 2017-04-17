Кровавое ДТП на Прикарпатье: при столкновении маршрутки и легковушки погибли 4 молодых людей

Сегодня, 23:16

В результате столкновения 4 пассажира автомобиля "Рено Сценик" возрастом 21-25 лет погибли, за жизнь еще одного борются врач


На месте ДТП. Фото: полиция

На месте ДТП. Фото: полиция

На месте ДТП. Фото: полиция

На месте ДТП. Фото: полиция

На месте ДТП. Фото: полиция

На месте ДТП. Фото: полиция

На месте ДТП. Фото: полиция

На месте ДТП. Фото: полиция

На Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей. Об этом сообщила в Фейсбук пресс-секретарь полиции Ивано-Франковской области Мирослава Белдик.

Сегодня, около 17 часов. в Косовском районе легковой автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом "Эталон", который двигался в направлении Коломыи по маршруту "Косов-Тюдив", а легковушка ехал во встречном направлении.

В результате столкновения 4 пассажира автомобиля "Рено Сценик" возрастом 21-25 лет погибли, за жизнь еще одного борются врачи. Все пассажиры легковушки – жители Коломыи и района.

Также травмирован водитель автобуса и несколько пассажиров. С переломами конечностей и ушибами пострадавших доставили в Коломыйскую районную больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины ДТП.
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Источник:

"Сегодня"

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